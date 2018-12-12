Лидером парламентской фракции партии Свободная Корея избрана На Гён Вон

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Лидером парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея избрана депутат Национального собрания четырёх созывов На Гён Вон. Она стала первой женщиной, возглавившей фракцию консервативной партии. До этого На Гён Вон дважды участвовала в выборах на данный пост. Депутат Чон Ён Ги возглавил комитет по вопросам политики. На Гён Вон подчеркнула важность единства партии, пообещав защищать ценности консервативных сил, сдерживая правительство Мун Чжэ Ина. Главной задачей, стоящей перед На Гён Вон на новом посту, является решение проблемы противостояния внутрипартийных фракций. Коснувшись требований трёх оппозиционных парий о реформировании системы парламентских выборов, На Гён Вон заявила, что данный вопрос подлежит обстоятельному обсуждению с проведением сбора мнений внутри партии.