Юг и Север проверили результаты демонтажа постов охраны в демилитаризованной зоне

Photo : KBS News

12 декабря военные Юга и Севера провели проверку результатов демонтажа постов охраны в демилитаризованной зоне. Инспекция проводилась в формате посещения рабочими группами мест, где располагались посты. В первой половине дня проверку провели южнокорейские эксперты, а во второй - северокорейские. В каждую инспекционную группу входили по семь человек. Посты Юга и Севера находились на расстоянии километра друг от друга, поэтому эксперты передвигались пешком. Решение о снятии оборудования и вооружений с постов и их демонтаже предусмотрено Пханмунчжомской декларацией от 19 сентября в целях смягчения военной напряжённости на Корейском полуострове. Это касалось 11 постов с каждой стороны. Впоследствии было решено сохранить по одному посту в качестве исторических объектов.