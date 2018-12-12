КНДР требуется 640 тыс. тонн продовольствия

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В этом году за счёт импорта и внешней помощи КНДР должна восполнить дефицит продовольствия в объёме 640 тыс. тонн. Об этом сообщила радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которая в четвёртом квартале этого года включила КНДР в список стран, где наблюдается нехватка продовольствия. Нынешний объём нехватки продовольствия почти в два раза больше, чем в декабре 2015 года. В докладе указывается, что большинство северокорейских семей столкнулись с проблемой нехватки продовольствия в связи с недостаточным урожаем риса. Среди причин, по которым Север не может справиться с данной проблемой, указывается неспособность противодействовать стихийным бедствиям, а также нехватка сельхозтехники и удобрений.