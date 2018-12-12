Визит лидера КНДР в Сеул в этом год вряд ли возможен

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Визит северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул до конца этого года вряд ли возможен. Об этом сообщил в среду представитель администрации президента РК. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что визит может состояться в период с 18 по 20 декабря, однако в администрации южнокорейского президента данное сообщение опровергли, заявив, что Ким Чон Ын может посетить Сеул в конце декабря или январе следующего года. Сообщалось, что Юг уведомил Север о готовности в любое время подготовить визит северокорейского лидера, но из Пхеньяна до сих пор не последовало никакого ответа.