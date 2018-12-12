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В прошлом году Сеул вступил в эпоху старения общества. По данным столичной мэрии, в 2017 году среднесуточное число в новорождённых составило 179 человек. Впервые за всё время ведения статистики отметка упала ниже отметки в 200 детей. При этом темпы спада оказались очень быстрыми. Так, если в 2012 году показатель составлял 257 детей, то в следующем году уже 230, а в 2016 году 206. То есть, за год показатель сократился на 27 новорождённых. Представитель мэрии сообщил, что влияние на это оказали такие факторы, как сокращение количества браков и осложнение ситуации на рынке труда. На этом фоне стремительно снижается количество воспитанников детских садов и учащихся начальных школ. Между тем, численность пожилых горожан в возрасте старше 65 лет выросла на 4,9%, составив 1 млн 365 тыс. человек или 13,5% всего населения Сеула.