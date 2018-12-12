Кан Гён Хва: РК играет важную роль в эпоху четвёртой промышленной революции

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12 декабря в Сеуле Институт по вопросам внешней политики и национальной безопасности (IFANS) провёл заседание по международным проблемам. На нём выступила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва. Она заявила, что РК является одним из авангардных государств в политике развития инновационных технологий. Поэтому многие страны хотят сотрудничать с РК в наступающую эпоху четвёртой промышленной революции. Учитывая высокие надежды, возлагаемые на Южную Корею в этом вопросе, внешнеполитические круги должны способствовать этому, работая над обеспечением мирного развития на Корейском полуострове. Глава Корейского института внешней политики Чо Сэ Ён, также присутствовавший на заседании, заявил, что сегодня основной задачей южнокорейской внешней политики являются денуклеаризация КНДР и обеспечение мирного порядка на Корейском полуострове.