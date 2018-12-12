Похолодание в РК привело к жертвам

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Недавнее похолодание в РК привело к росту числа обращений в больницы с жалобами на простуду и грипп, а также переохлаждение. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, в период с 1 по 10 декабря 48 пациентов поступили в отделения экстренной помощи с симптомами переохлаждения. Четверо из них скончались. Переохлаждение было диагностировано у 44 пациентов, обморожение у 4. Чаще всего симптомы переохлаждения наступали, когда люди находились вне дома. В период с 2013 по 2017 года в отделения экстренной помощи с симптомами переохлаждения поступили 2.271 человек. Из них 66 человек скончались.