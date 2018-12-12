В РК будет ужесточён контроль за транспортной сетью

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12 декабря правительство, правящая Демократическая партия Тобуро и администрация президента провели общее заседание, на котором был обсуждён недавний инцидент со сходом с рельсов экспресса KTX. В связи с целым рядом аварий, связанных с неполадками объектов железнодорожного транспорта, было решено принять конкретные меры по предотвращению подобных случаев. В первую очередь решено увеличить масштабы возмещения ущерба жертвам железнодорожных аварий, а также чётко определить максимальное время задержки поездов. Также решено ужесточить меры проверки состояния объектов и составов, а также работы системы сигнализации. Был затронут вопрос о недавнем пожаре в одном из отделений коммуникационной компании KT, который привёл к сбоям в работе связи. Представители сторон утвердили план реализации 70% госбюджета на следующий год в первом полугодии с целью создания рабочих мест и стабилизации экономики.