Главы МИД РК и Японии обсудили отношения между двумя странами

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В ходе состоявшегося в среду утром телефонного разговора министры иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили отношения между двумя странами. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, они обменялись взглядами по поводу решения Верховного суда РК, касающегося жертв принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального ига. В ноябре Верховный суд РК обязал японскую компанию Mitsubishi Heavy Industies выплатить компенсации десяти южнокорейским гражданам, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации Кореи. Какн Гён Хва разъяснила своему японскому коллеге позицию Сеула по этому поводу.