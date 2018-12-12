Делегация МИД Китая посетит Сеул

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На этой неделе в Сеуле побывает делегация представителей МИД Китая из 11 человек. Тем самым возобновится программа обменов на рабочем уровне, прерванная в 2015 году из-за обострения отношений между Сеулом и Пекином в связи с размещением на юге Корейского полуострова американских комплексов ПРО THAAD. Как сообщили в южнокорейском МИД, в программе визита знакомство с деятельностью министерства, совместный обед с его главой Кан Гён Хва, поездка в город Кванчжу и посещение городской мэрии, а также осмотр достопримечательностей острова Чечжудо.