Президент РК проведёт расширенное совещание по экономическим вопросам

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17 декабря президент РК Мун Чжэ Ин проведёт расширенное совещание по экономическим вопросам с участием руководителей профильных ведомств и советников главы государства. Об этом сообщил в среду журналистам представитель администрации президента Ким Ый Гём. Это будет первое совещание подобного рода с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность президента в мае прошлого года. Необходимость в его проведении возникла в связи со сложной ситуацией в экономике. Будут обсуждаться общие направления экономической политики, в том числе темпы повышения минимального размера оплаты труда. 12 декабря Мун Чжэ Ин принял первый доклад по текущим экономическим вопросам от нового вице-премьера по экономике, министра планирования и финансов Хон Нам Ги. Он согласился с предложением вице-премьера представлять такие доклады каждые две недели, дав указание проводить открытые обсуждения с участием министров экономического блока и сотрудников президентской администрации.