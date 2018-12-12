Налоговое управление РК начало расследование в отношении Google Korea

Photo : KBS News

12 декабря Налоговое управление РК приступило к расследованию в отношении компании Google Korea. Это связано с подозрениями о неполной уплате налогов. В 2016 году Google Korea достигла уровня продаж в 300 млрд вон или 266,5 млн долларов, выплатив в виде налогов 3,5 млн долларов. Однако предполагается, что продажи Google в РК могут достигать 5 трлн вон 4 млрд 400 млн долларов. Налоговое управление намерено проверить достоверность данных о доходах и расходах компании на территории страны и уровень комиссионных выплат головной компании. Однако получение дополнительных налоговых выплат от Google вряд ли представляется возможным. Согласно действующему законодательству, южнокорейские власти не могут напрямую взимать налог с Google, серверы которой находятся за рубежом. С транснациональных компаний, работающих в области информационных технологий, в РК взимается лишь налог на добавленную стоимость. Недавно Национальное собрание приняло законопроект, расширяющий рамки взимания НДС на рекламу, размещаемую в мобильных приложениях и видеоконтентах.