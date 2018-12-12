Встреча разделённых семей Юга и Севера может пройти в формате видеоконференции

Представители Юга и Севера обсуждают вопрос о проведении встречи разделённых семей в формате видеоконференции. Об этом сообщил председатель Общества Красного Креста РК Пак Кён Со, выступая 12 декабря на научной конференции в Сеуле. Выбор такого формата, по словам Пак Кён Со, связан с холодной погодой, из-за которой проведение встречи в горах Кымгансан будет проблематично. Он отметил, что для этого необходимо проложить оптические кабели и установить экраны. Данный вопрос вошёл в повестку заседаний рабочей группы РК и США по КНДР. 20 декабря спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн посетит РК, тогда и будет решён вопрос о проведении видеоконференции,- отметил Пак Кён Со.