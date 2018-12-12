Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки в 48,1%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина опустился до минимальной отметки. Он составил 48,1%, что на 1,4% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 10-12 декабря агентством Realmeter среди 1.500 жителей разных регионов страны. Отрицательная оценка выросла на 1,7%, составив 46,9%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37,7%, партии Свободная Корея - 22,8%, партии Справедливости - 7,4%, партии Справедливого будущего – 6,9%, партии Демократии и мира – 2,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.