Замминистра по делам воссоединения РК Чхон Хэ Сон завершил визит в Токио

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Заместитель министра по делам воссоединения РК Чхон Хэ Сон вернулся в среду на родину, завершив трёхдневный визит в Токио. Там он встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Акибой, председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Кэндзи Вакаямой, другими представителями правительства и парламента. Обсуждался широкий спектр вопросов касающихся ситуации на Корейском полуострове и межкорейских отношений. Стороны сошлись во мнении о необходимости поддержания тесного сотрудничества РК с Японией и США в целях обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове. Была достигнута договорённость продолжать сотрудничество в реализации северокорейской политики.