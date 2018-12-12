Китайские браконьеры задержаны в Восточном море

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Южнокорейская морская полиция задержала в Восточном море китайских браконьеров. Это произошло 9 декабря. Задержаны два судна, названия которых закрашены чёрной краской, поверх которой написаны надписи на корейском языке. Это может указывать на то, что ранее они действовали в пределах водной территории КНДР. У задержанных было изъято 45 тонн кальмаров стоимостью 400 тыс. долларов. Они проделали путь в 600 км от китайского Даньдуня. Китайские рыбаки стали активно работать в Восточном море с 2004 года. Их задержание южнокорейской морской полицией произошло впервые. Прежде китайские браконьеры вели активную деятельность только в Жёлтом море и к югу от Корейского полуострова.