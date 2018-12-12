Вооружённые силы РК проводят учения по обороне островов Токто

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С 13 по 15 декабря вооружённые силы РК проводят регулярные военные учения по отработке обороны островов Токто в Восточном море. В них принимают участие ВМС, морская полиция, ВВС и подразделения, несущие службу непосредственно на островах. Сообщается, что к манёврам привлечены противолодочный самолёт-разведчик P-3C Orion, истребители и эсминцы. Данные учения проходят одновременно с всеобщими военными манёврами. РК проводит учения по обороне Токто дважды в год, в первом и втором полугодиях. Японское правительство распространило заявление, в котором потребовало прекратить учения, назвав их проведение «вызывающим сожаление».