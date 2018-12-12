Премьер-министр РК посетит Алжир, Тунис и Марокко

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С 16 по 22 декабря премьер-министр РК Ли Нак Ён посетит Алжир, Тунис и Марокко. Южнокорейский премьер-министр посетит Алжир и Тунис впервые. Марокко в 2014 году посещал бывший глава правительства Чон Хон Вон. С 16 по 18 декабря Ли Нак Ён посетит с официальным визитом Алжир, где встретится со своим коллегой Ахмедом Уяхья. Они обсудят вопрос активизации стратегических партнёрских отношений, статус которых был подтверждён во время государственного визита экс-президента РК Ро Мун Хёна в эту страну в марте 2006 года. С 18 по 20 декабря Ли Нак Ён посетит с официальным визитом Тунис. Там он обсудит вопросы сотрудничества сторон в сфере развития и в выходе южнокорейских компаний на местный рынок. С 20 по 22 декабря глава правительства РК посетит Марокко. Там он встретится с премьер-министром Саад ад-Дин аль-Отмани. Будут обсуждаться вопросы выхода компаний РК на рынок инвестиций Марокко, а также участия южнокорейских предприятий в правительственных проектах.