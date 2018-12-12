На книжном рынке РК популярны эссе

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В этом году наиболее востребованными в РК книгами оказались те, в которых тема посвящена утешению и согласию. По данным крупнейшего южнокорейского книжного ритейлера Kyobo Book Centre, в топе продаж оказалась книга «Винни-Пух, счастливые события случаются каждый день». На втором месте эссе писателя Ха Тхэ Вана «Каждый момент был тобой». Третью строчку рейтинга заняло издание о человеческих отношениях «Как с улыбкой обращаться к грубому человеку». В целом среди мужчин и женщин, а также представителей разных возрастов отмечается популярность эссе.