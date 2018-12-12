Более половины пожилых корейцев имеют более трёх хронических заболеваний

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Более половины пожилых южнокорейцев имеют не менее трёх хронических заболеваний, в числе которых гипертония и диабет. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 13 декабря. Хроническими заболеваниями страдают 51% южнокорейцев преклонного возраста. За десять лет отметка выросла на 20,3%. Одновременно резко выросла доля людей, страдающих деменцией. По состоянию на прошлый год их количество составило 459 тыс. человек, что на 50% больше, чем четыре года назад. Выяснилось также, что большая часть медицинского персонала сосредоточена в крупных городах, тогда как большинство пожилых корейцев проживают в сельской местности. 23,6% пенсионеров живут отдельно от детей, примерно столько же вместе с детьми. Лишь 26,7% корейцев считают, что семья должна нести ответственность за содержание и уход за родителями. За десять лет показатель сократился на 14%. 48,3% настаивают на том, что это забота правительства и общества.