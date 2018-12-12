В РК создаётся «умная» промышленность

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Правительство РК намерено к 2022 году создать 30 тыс. «умных» заводов и 10 «умных» промышленных зон. Соответствующий план был представлен 13 декабря на отчётном заседании по стратегии «умного» инновационного производства в секторе малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие представители девяти ведомств, в том числе министерства малого, среднего и венчурного бизнеса и министерства промышленности, торговли и энергетики. Ожидается, что вышеуказанный план позволит на 30% сократить количество промышленных аварий. Для реализации плана будет подготовлено 100 тыс. специалистов. В правительстве считают, что данный проект позволит создать 66 тыс. новых рабочих мест и повысить продажи на 17 млрд долларов.