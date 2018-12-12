Продажи автомобилей в РК сократились на 0,4%

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В ноябре продажи автомобилей на рынке РК сократились на 0,4% в годовом исчислении, составив 162.748 единиц. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Продажи отечественных автомобилей сократились на 0,7% до 138.612, а импортных выросли на 1,6% до 24.136 единиц. Между тем, экспорт вырос на 1,6%, составив 238.357 автомобилей. На 35,5% вырос уровень продаж экологичных автомобилей, что объясняется увеличением модельного ряда и повышением уровня технологий, применяемых в них.