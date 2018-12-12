Показатели оборонной промышленности РК сокращаются

Photo : YONHAP News

В прошлом году продажи 93 южнокорейских оборонных предприятий сократились на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 12 трлн 761 млрд вон или 11 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили в пятницу в Корейской ассоциации оборонной промышленности. Сокращение показателя фиксируется впервые с 1983 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Вместе с тем, в прошлом году резко сократилась операционная прибыль. Если в 2016 году она составила 446 млн 700 тыс. долларов, то в прошлом году 53 млн 200 тыс. долларов. Среди причин называют снижение экспорта, рост расходов на научно-исследовательскую деятельность, изменение формы бухгалтерской отчётности, ухудшение доходности судостроительной отрасли.