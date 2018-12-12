В первом квартале 2019 года показатели Samsung Electronics могут ухудшиться

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В первом квартале следующего года доходы Samsung Electronics могут сократиться. Такой прогноз обнародовала финансовая компания в NH Investment & securities. Прогнозируемые доходы в текущем квартале составляют 12 млрд 300 млн долларов, что на 21% меньше, чем в предыдущем квартале. Показатель на первый квартал следующего года, по прогнозам, составит 10 млрд 200 млн долларов. Главной причиной ожидаемого спада является ухудшение ситуации на рынке полупроводников. Среди отрицательных факторов называют ухудшение продаж смартфонов и персональных компьютеров, снижение стоимости полупроводников.