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В мире

Samsung – восьмой год подряд на первом месте в списке наиболее популярных брендов в России

Write: 2018-12-14 11:21:20Update: 2018-12-14 11:31:12

Samsung – восьмой год подряд на первом месте в списке наиболее популярных брендов в России

Photo : YONHAP News

Бренд Samsung восемь лет подряд занимает первое место в рейтинге «Любимые бренды россиян», который с 2008 года составляет компания Online Market Intelligence (OMI). Рейтинг составляется на основе опроса полутора тысяч человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек.  Продукцию южнокорейской компании Samsung Electronics назвали любимой 18,3% респондентов. На втором месте немецкий бренд Adidas – 11,1%, на третьем – американский Nike – 9,6%, на четвёртом Apple, на пятом Sony. Далее следуют Coca-Cola, Bosch и LG. Первую десятку замыкают Zara и российский O'STIN. 
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