Делегация южнокорейских экспертов в сфере лесного хозяйства вернулась из КНДР

Photo : YONHAP News

13 декабря делегация южнокорейских экспертов, которая с 10 декабря находилась с рабочим визитом в КНДР для обсуждения с северокорейскими коллегами вопросов сотрудничества в лесном хозяйстве, вернулась на родину. Об этом сообщили в пятницу в министерстве по делам воссоединения. Делегацию из десяти человек, возглавлял директор департамента политики в лесной промышленности Корейского управления лесного хозяйства Им Сан Соп. В ходе визита южнокорейские эксперты ознакомились с процессом распределения 50 тонн инсектицидов, переданных Северу 29 ноября, посетили Пхеньянский лесной питомник, лесной питомник номер 122 в уезде Хванчжу-гун провинции Хванхэ-Пукто, а также Пхеньянский завод лесозаготовительного оборудования. Состоялись переговоры по вопросу сотрудничества в оздоровлении лесов и модернизации северокорейских лесных питомников. На основе результатов нынешнего визита южнокорейская сторона подготовит детальный план дальнейшего сотрудничества.