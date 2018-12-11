РК и США не смогли договориться о распределении расходов на содержание американских военнослужащих

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В ходе десятого раунда переговоров по подготовке десятого соглашения о распределении расходов на содержание военного контингента США на Корейском полуострове представители РК и США не смогли достичь договорённости. Переговоры проходили с 11 по 13 декабря в Сеуле. Представители сторон Чан Вон Сам и Тимоти Беттс, представлявшие стороны на переговорах, не смогли согласовать итоговую сумму расходов и не смогли договориться по другим спорным моментам. США хотят повысить южнокорейскую долю расходов до 1 млрд 200 млн долларов. Ранее иностранные СМИ сообщали, что Дональд Трамп не исключал возможности её повышения до 1 млрд 800 млн долларов. Таким образом, сторонам не удалось достичь договорённости в этом году. В этой связи сумма расходов временно будет определена исходя из показателя этого года.