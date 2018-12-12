Новое место дислокации Объединённого командования не определено

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План перевода Объединённого южнокорейско-американского командования из сеульского района Ёнсан на подведомственные министерству обороны территории пересматривается. В прошлом году из Ёнсана на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо было переведено командование восьмой армии США, а в июне этого года - штаб-квартира американских войск. На базе в Ёнсане остались Командование объединённых сил РК и США и ряд подразделений. Первоначально стороны решили перевести их на территории министерства обороны РК. В частности, предлагалось распределить различные отделы в зданиях министерства обороны и объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, а также ещё в одном из зданий, находящихся на балансе министерства. Однако после того, как командующим войсками США на Корейском полуострове стал генерал Роберт Абрамс, выяснилось, что данный план пересматривается. Причина состоит в том, что разделение штата южнокорейско-американского командования, состоящего из 300 человек, по трём разным местам является непродуктивным и может вызвать неудобства в связи с тем, что их сопровождают военные подразделения. Поэтому рассматривается возможность использования командованием какого-либо крупного комплекса минобороны. Также допускается перевод командования на базу Camp Humphreys или сохранение нынешней дислокации в районе Ёнсан.