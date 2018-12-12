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Правительство РК представило четвёртый общий план улучшения системы пенсионного страхования. Он состоит из четырёх пунктов, направленных на поэтапное повышение взносов обязательного пенсионного страхования с нынешних 9% до 13% от дохода. Среди пунктов – продолжение нынешней пенсионной политики, повышение надбавки к базовой пенсии и два пункта об укреплении мер обеспечения пенсионного дохода. План будет рассмотрен специальным комитетом и кабинетом министров, а затем направлен в Национальное собрание. Между тем, представлены результаты подсчётов дальнейшего финансового состояния системы пенсионного страхования. Указывается, что при её сохранении в нынешнем виде к 2042 году пенсионный фонд начнёт фиксировать дефицит, учитывая старение общества и снижение рождаемости. К 2057 году ожидается полное истощение фондовых накоплений.