В РК растут валютные депозиты

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В условиях ослабления доллара в южнокорейских банках значительно вырос объём валютных депозитов. По данным Банка Кореи, опубликованным 14 декабря, по состоянию на конец ноября сумма составила 75,5 млрд долларов. Это на 6 млрд 940 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Данный рост является самым большим с ноября прошлого года, когда он превысил 7 млрд 100 млн долларов. Как и прежде, главная причина такого увеличения заключается в укреплении южнокорейской воны по отношению к доллару. В таких ситуациях экспортные компании и частные лица временно откладывают доллары, чтобы затем продать их после укрепления.