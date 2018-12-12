В РК сохраняется большая разница между мужчинами и женщинами в уровнях занятости

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В РК по-прежнему наблюдается значительная разница между мужчинами и женщинами по уровню занятости. Если среди людей, не состоящих в браке, показатель составил 1,6%, то между семейными показатель составил 28,5% в пользу мужчин. Это указывает на то, что в стране всё ещё много женщин, которые уходят с работы после замужества. Между тем, был проведён опрос на тему равенства полов. 59,1% респондентов заявили, что мужчины и женщины должны в равной мере разделять домашние дела. При этом лишь около 20% отметили, что в их семьях так и происходит.