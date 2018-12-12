Юг и Север провели переговоры о сотрудничестве в сфере спорта

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14 декабря в межкорейском пункте связи в Кэсоне состоялась вторая рабочая встреча представителей Юга и Севера о сотрудничестве в сфере спорта. Делегации сторон возглавляли второй заместитель министра культуры, спорта и туризма РК Но Тхэ Ган и замминистра спорта КНДР Вон Гиль У. Стороны обсудили совместное участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. В ближайшее время в МОК будет направлена предварительная заявка на совместное проведение Олимпиады 2032 года, а 15 февраля в Лозанне состоится трёхстороннее совещание с участием МОК по этому поводу. В состав делегаций войдут министр культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хван, министр спорта КНДР Ким Иль Гук и представители НОК двух стран. Юг и Север намерены сформировать совместные команды по ряду видов спорта и совместный проход на церемониях открытия летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2020 году.