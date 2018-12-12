Почти половина южнокорейцев сомневаются в готовности Пхеньяна выполнять межкорейские договорённости

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45% южнокорейцев считают, что Пхеньян не будет выполнять в должной мере договорённости о денуклеаризации и превращении Корейского полуострова в зону мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea с 11 по 13 декабря. Лишь 38% опрошенных верят обещаниям Пхеньяна, что на 20% меньше, чем среди участников предыдущего аналогичного опроса, проведённого месяц назад. 59% респондентов ответили, что отрицательно относятся к северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну, а 24% положительно. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.