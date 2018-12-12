Законодательное собрание Сеула проголосовало за повышение стоимости проезда в такси

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Законодательное собрание Сеула утвердило в пятницу решение городской мэрии о повышении стоимости проезда в такси с первого января будущего года. Базовый тариф, который составляет в настоящее время 3.000 вон (2,65 доллара), будет повышен на 27% и составит 3.800 вон (3,40 доллара). Ночной тариф, который действует с полуночи до 4 часов утра и составляет 3.600 вон (3,15 доллара), повысится на 28% до 4.600 вон (4,10 доллара). Решение столичных депутатов вступит в силу после утверждения комитетом по потребительским ценам мэрии Сеула, заседание которого состоится 26 декабря.