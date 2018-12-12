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Корея: Юг-Север

Северокорейские СМИ сообщили о результатах переговоров между Югом и Севером по вопросам спорта

Write: 2018-12-15 13:12:22Update: 2018-12-15 14:47:05

Северокорейские СМИ сообщили о результатах переговоров между Югом и Севером по вопросам спорта

Photo : KBS News

Северокорейские СМИ сообщили в субботу о результатах состоявшегося  накануне второго раунда переговоров Юга и Севера о сотрудничестве в области спорта. В сообщении агентства ЦТАК подчёркивается, что переговоры состоялись в рамках реализации договорённостей, достигнутых на межкорейских саммитах, а делегации сторон возглавляли  второй заместитель министра культуры, спорта и туризма РК Но Тхэ Ган и замминистра спорта КНДР Вон Гиль У. Сообщается также, что речь шла о совместном участии спортсменов Юга и Севера в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и подаче заявки на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. 
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