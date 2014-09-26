ООН призывает правительство РК законодательно запретить расовую дискриминацию

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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал правительство РК принять законодательство, запрещающее все формы расовой дискриминации. В пятницу комитет опубликовал отчёт по итогам состоявшихся в начале декабря обсуждений данной проблемы с южнокорейскими представителями. В документе отмечается отсутствие в РК правовых норм, запрещающих расовую дискриминацию, высказывается озабоченность положением иностранных рабочих и низким уровнем приёма беженцев. Отмечено также, что в 2012 году комитет рекомендовал Сеулу разработать законодательство о запрете всех форм расовой дискриминации, но никаких действий в этом направлении не последовало, и ситуация не улучшилась. Комитет выразил озабоченность ростом числа расистских высказываний в социальных сетях после прибытия на остров Чечжудо беженцев из Йемена, призвав правительство РК следить за ситуацией и наказывать виновных в разжигании межнациональной розни. В документе также содержится призыв улучшить положение иностранных рабочих, межнациональных семей и детей от межнациональных браков.