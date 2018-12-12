Цены на автомобильное топливо продолжают снижаться

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Цены на бензин и дизельное топливо на южнокорейских бензоколонках продолжают снижаться шесть недель подряд на фоне снижения мировых цен на нефть. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, на второй неделе декабря стоимость бензина составляла в среднем 1.451 вону (1,28 доллара) за литр. Это на 28 вон дешевле по сравнению с предыдущей неделей. Дизельное топливо подешевело на 21 вону, и его стоимость составила на этой неделе 1.341 вону (1,19 доллара) за литр. Это самая низкая стоимость дизельного топлива с начала года.