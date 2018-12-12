США и Канада подтвердили приверженность санкциям в отношении Пхеньяна

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Высокопоставленные представители США и Канады подтвердили приверженность полной реализации санкций ООН в отношении КНДР. Главы внешнеполитических и военных ведомств двух стран провели в пятницу в Вашингтоне переговоры в формате «два плюс два». Подводя их итоги на совместной пресс-конференции, госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что было очень полезно обсудить с канадской стороной вопросы сотрудничества в решении северокорейских проблем. Он поблагодарил канадских коллег за соблюдение всех резолюций Совета Безопасности ООН и поощрение других стран к оказанию давления на Пхеньян. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала прошедшую встречу хорошей возможностью заявить о поддержке Канадой усилий США по денуклеаризации Корейского полуострова.