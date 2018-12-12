Правящая партия и оппозиция достигли договорённости по избирательной реформе

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Правящая и оппозиционные партии достигли договорённости по проведению избирательной реформы, главной целью которой является ввод в действие системы пропорционального представительства. Соответствующее заявление сделали в субботу на пресс-конференции в Национальном собрании лидеры парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционных Свободная Корея, Справедливости, Справедливое будущее, Демократии и мира. Представители партий договорились как можно быстрее пересмотреть избирательное законодательство таким образом, чтобы число парламентских мест каждой партии было прямо пропорционально уровню поддержки избирателями данной партии. Они согласились с необходимостью выполнять решения, принятые специальным парламентским комитетом по политической реформе, в отношении правил и методов применения новой пропорциональной системы. Стороны договорились также приложить усилия для того, чтобы поправки в избирательное законодательство были приняты в ходе внеочередной сессии Национального собрания в январе.