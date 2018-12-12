Лидер КНДР Ким Чон Ын почтил память своего отца Ким Чен Ира

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17 декабря, в день седьмой годовщины смерти бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил Кымсусанский мемориальный дворец в Пхеньяне. Как сообщает агентство ЦТАК, он почти память покойного отца, который «отдавал всё процветанию страны и счастью народа до последних мгновений своей революционной деятельности». Ким Чон Ына сопровождали руководители партии и государства,- сообщает ЦТАК, не называя конкретных имён. Сообщение о посещении Ким Чон Ыном Кымсусанского мемориального дворца стало первым упоминанием о его деятельности за последние две недели. Газета «Нодон синмун» информирует о том, что по всей стране проводятся мероприятия в память о Ким Чен Ире.