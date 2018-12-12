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Экономика

Правительство РК понизило прогноз роста экономики на 2019 год до 2,6-2,7%

Write: 2018-12-17 10:39:11Update: 2018-12-17 18:23:53

Photo : YONHAP News

Правительство РК понизило прогноз роста отечественной экономики на 2019 год с 2,8% до 2,6-2,7%. Снижение прогноза связано с ожиданиями уменьшения экспортной активности. Приблизительность прогноза связана с внешней нестабильностью и сложностью определения показателя роста за четвёртый квартал этого года. Ожидается, что среднемесячный рост занятости в наступающем году составит 150 тыс. человек, а профицит текущего платёжного баланса по итогам года - 64 млрд долларов. Это на 10 млрд долларов меньше, чем в уходящем году. 
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