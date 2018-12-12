Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 48,5%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь снизился. Он составил 48,5%, что на 1% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 10-14 декабря агентством Realmeter среди 2.500 жителей разных регионов страны. Отрицательная оценка деятельности президента выросла на 1,6%, составив 46,8%. Эксперты отмечают рост числа недовольных деятельностью президента среди молодёжи в возрасте 20-30 лет. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37%, партии Свободная Корея - 24,1%, партии Справедливости – 8,7%, партии Справедливого будущего – 7%, партии Демократии и мира – 2,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2 % при уровне достоверности 95%.