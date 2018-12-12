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Политика

Депутаты Национального собрания РК собрались на внеочередную сессию

Write: 2018-12-17 11:20:59Update: 2018-12-17 12:04:21

Депутаты Национального собрания РК собрались на внеочередную сессию

Photo : YONHAP News

17 декабря депутаты Национального собрания РК собрались на  внеочередную сессию. Они планируют обсудить вопросы повышения прозрачности бухгалтерского учёта в частных детских садах, роста ответственности крупных компаний за их подрядчиков. Ожидается, что депутаты продлят срок деятельности специального парламентского комитета по политической реформе, призванного решить вопрос об изменении системы выборов, а также специального комитета по реформированию судебной власти, который обсуждает рамки следственных полномочий полиции и прокуратуры. 
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