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17 декабря депутаты Национального собрания РК собрались на внеочередную сессию. Они планируют обсудить вопросы повышения прозрачности бухгалтерского учёта в частных детских садах, роста ответственности крупных компаний за их подрядчиков. Ожидается, что депутаты продлят срок деятельности специального парламентского комитета по политической реформе, призванного решить вопрос об изменении системы выборов, а также специального комитета по реформированию судебной власти, который обсуждает рамки следственных полномочий полиции и прокуратуры.