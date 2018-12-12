Южнокорейцы обеспокоены состоянием экономики

Шесть из десяти южнокорейцев отрицательно оценивают состояние экономики страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейским институтом экономических исследований среди 1.037 человек старше 19 лет. 62% респондентов считают, что условия их жизни ухудшились по сравнению с прошлым годом. Противоположный ответ дали 10,8%. По сравнению с результатами предыдущего опроса, проходившего в апреле, количество отрицательных ответов выросло, а положительных сократилось. На вопрос о наиболее сложных моментах в этом году 26,3% респондентов отметили рост потребительских цен, 21% -отсутствие роста дохода, 13,2% - рост цен на недвижимость, 12% -трудности на рынке труда. Между тем, 70,9% респондентов отрицательно высказались о перспективах развития экономики в следующем году. Положительные прогнозы озвучили лишь 11,4%. Отвечая на вопрос о наиболее серьёзной угрозе в следующем году, респонденты указали на снижение роста, увеличение задолженностей домохозяйств, спад потребления в частном секторе, ухудшение состояния финансовой системы.