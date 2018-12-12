В РК растёт разница в уровне потребительской прибыли между крупными и средними компаниями

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В третьем квартале этого года разница в уровне оперативной прибыли крупных, малых и средних компаний достигла максимальной отметки. В Samsung Electronics оперативная прибыль в указанный период достигла рекордной отметки 15 млрд долларов. Это на 20% больше, чем во втором квартале. Компания намерена выплатить сотрудникам бонусы, достигающие 500% должностного оклада. В целом уровень оперативной прибыли в крупных компаниях в третьем квартале составил 8,4%, что является максимальной отметкой. Напротив, в малых и средних предприятиях показатель снизился до минимальной отметки в 4,1%. Основной причиной такой ситуации называется рост спроса на полупроводники. Так, если не учитывать Samsung Electronics и SK Hynix, то общий уровень оперативной прибыльности предприятий снижается с 7,6% до 5%. Чрезмерное сосредоточение доходов в определённых отраслях приводит к тому, что ощущаемая экономическая ситуация не улучшается.