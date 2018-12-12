Hyundai Motor представил технологию доступа к автомобилю через отпечатки пальцев

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Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor представил технологию доступа через отпечатки пальцев. Она позволяет водителям без ключа открывать и запирать двери, а также запускать двигатель. Для этого достаточно прикоснуться к сенсору на двери и на кнопке зажигания. В зависимости от предпочтений разных водителей одного транспортного средства, система подстраивает зеркала, положение сидения и другие параметры при идентификации определённого водителя. Впервые данная система применена в обновлённой версии спортивного автомобиля Santa Fe, представленной в Китае. Технологии считывания отпечатков пальцев существуют уже давно. Трудности в их применении в автомобиле были связаны с проблемами безопасности и надёжности сенсоров. В Hyundai Motor данные проблемы решили. По словам разработчиков, вероятность того, что система перепутает постоянного пользователя, равна 1:50.000.