Корейский институт экономических исследований: Экономический рост в 2019 году составит 2,4%

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17 декабря Корейский институт экономических исследований прогнозирует рост экономики страны на этот год в размере 2,7%, а на следующий год -2,4%. Показатель на этот год соответствует прогнозам ОЭСР и Банка Кореи. Отметка на следующий год оказалась самой низкой среди представленных крупными финансовыми учреждениями. В институте сообщили, что на снижении темпов роста экономики скажутся такие факторы как уменьшение роста экспорта и значительный спад активности на внутреннем рынке. Так, прогнозы роста экспорта были снижены с 7,9% до 3,6%. Главная причина этого состоит в затянувшемся торговом конфликте США и Китая, снижении стоимости полупроводников и других факторах.