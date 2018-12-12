Мун Чжэ Ин: Программа роста МРОТ может быть скорректирована

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Программа роста минимального размера оплаты труда может быть скорректирована. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на расширенном заседании правительства по вопросам экономики. Он не исключил также возможности в случае необходимости корректировки политики сокращения рабочего времени. Глава государства назвал важной задачей повышение внимания к уязвимым слоям населения. Он подчеркнул важность реализации мер поддержки малых предпринимателей, в том числе снижение размера комиссионных за использование кредитных карт. Мун Чжэ Ин упомянул также недавний инцидент со сходом с рельс скоростного поезда KTX, аварию водопровода и гибель работника компании выполнявшей работы на теплоэлектростанции Тхэан. Он указал, что государственные учреждения должны больше внимания уделять безопасности и общественной пользе. Мун Чжэ Ин отметил, что сегодня правительство меняет экономическую политику. В этом процессе могут быть сомнения и споры, но нужно терпеливо продолжать идти к поставленным целям,- отметил глава государства.