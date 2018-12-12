Проверка состояния железных дорог КНДР завершилась

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17 декабря завершилась проверка состояния железных дорог на территории КНДР, которая началась 30 ноября. Южнокорейская делегация из 28 экспертов принимавшая участие во втором этапе инспекции линии вдоль восточного побережья, вернулась на родину. Эксперты Юга и Севера оценили состояние линии общей протяжённостью 800 км вдоль восточного побережья Корейского полуострова от города Вонсана до станции Туманган на границе с Россией. Накануне Юг и Север завершили оценку состояния участка железных дорог протяжённостью 400 км от Кэсона до Синыйчжу на границе с Китаем. Ожидается, что теперь стороны сосредоточатся на подготовке к церемонии начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР, которая, как планируется, состоится 26 декабря на северокорейской железнодорожной станции Пханмун.