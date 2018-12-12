Вьетнамская сборная по футболу под руководством Пак Хан Со победила на турнире Suzuki Cup

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Южнокорейский тренер вьетнамской сборной по футболу Пак Хан Со сумел привести команду к победе в международном турнире по футболу Suzuki Cup. В финале, состоявшемся 15 декабря, вьетнамская команда обыграла малазийских футболистов со счётом 1:0. На пресс-конференции с участием южнокорейских СМИ Пак Хан Со заявил, что доволен результатом, достигнутым во Вьетнаме. Он также сказал, что рад тому, что это внесёт вклад в развитие отношений двух стран. За победу Пак Хан Со получил награду в 100 тыс. долларов. Он решил пожертвовать эти деньги на развитие местного футбола и в помощь нуждающимся. Данный чемпионат по футболу – это международный турнир, проводимый Федерацией футбола АСЕАН. В нём принимают участие национальные сборные стран Юго-Восточной Азии.